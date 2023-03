Effetto Francesca Verdini. La donna della Provvidenza riuscirà a sciogliere il trucismo leghista

Quel fluido naturale che ha fluidificato persino Zaia. Con lei di colpo si diventa non maturi, ma almeno un po' adulti. E che come ha fatto con Salvini, sappia suggerire anche a Piantedosi

Noi che non crediamo negli eccessi della diversity abbiamo tuttavia un’inclinazione benevola verso la Provvidenza. Ora ci sono le donne della Provvidenza, consolanti perché al plurale e dunque diverse dall’uomo della Provvidenza, ghette e cilindro. Giorgia e Elly, ça va sans dire. Ma Francesca (Verdini) è il massimo. Tutto dipende dal coniugio. C’è chi ha sposato donne dolcissime ma dai modi truci, e non è passibile di correzione. E chi si accoppia con donne che fluidificano in senso buono, ingentiliscono al di là delle sicurezze di gender, domano la Bestia chi con i voti chi con i sentimenti e le idee e l’esperienza.