L'intervento di Renzi sulla strage di Cutro è un piccolo capolavoro di oratoria

L’oratoria parlamentare è scaduta a urlaccio o flosciaggine, ma non per Renzi. Compiaciuto il giusto, visto che il lavoro ben fatto dà soddisfazione anche nelle tempeste emotive, con un linguaggio anche del corpo non si dirà sincero, banalità da risparmiare, ma eccezionalmente efficace, il senatore si è prodotto in un piccolo capolavoro classico sulla tragedia di Steccato di Cutro e la sua sostanza, anche politica. Visto che in pochi vogliono ancora ascoltarlo, Renzi è salito in cattedra, e non è la prima volta. La lezione ne è risultata nutriente, limpida, non vaga e indistinta come al solito, bensì chiara e distinta. Il colpo finale, l’evocazione di Virgilio e dei suoi naufraghi fondatori di Roma, la menzione della Medaglia d’oro Salvatore Todaro, morto prima del suo occasionale contraddittore Karl Dönitz, senza dover firmare come l’ammiraglio tedesco la resa incondizionata del Reich agli Alleati, morto dopo aver rivendicato fascisticamente e nazionalisticamente duemila anni di civiltà per un salvataggio di nemici in mare: due colpi alti, in mezzo a tanti colpi bassi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE