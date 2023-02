Il 41-bis (non) preso sul serio. Tutti umanitari ma nessuno tocca la norma

Più ci si avvicina alle date in cui si dovrà decidere sul carcere duro a Cospito, più l'unica cosa evidente è che per destra e sinistra non è importante migliorare uno strumento utile ma usato come arma di tortura (vero antimafia?)

Più si avvicina il 12 febbraio, data entro la quale il ministro di Giustizia deve rispondere all’istanza di revoca del 41-bis ad Alfredo Cospito; più si avvicina il 24 febbraio, data anticipata dalla Cassazione per l’udienza sulla revoca o meno del carcere duro, e più ci si allontana – nella rissa politica – da una pur basica cognizione dei fatti e dei temi. E cioè che l’affaire nasce da una maldestra forzatura politica da parte di esponenti di FdI (ora indaga la procura di Roma), che però a ben guardare è una reazione a un altrettanto maldestro tentativo politico di mettere sotto pressione il governo su un caso definito come umanitario, ma che non lo è. Una manna politica per l’anarchico-terrorista Cospito, che se la sta giocando con più intelligenza della sua controparte, “lo Stato” repressivo delle galere. Il tutto dentro a una confusione concettuale che rischia, per sovrappiù, di permettere a Cospito, che nemmeno ci pensava, di scardinare o indebolire un regime di detenzione come il 41-bis di cui invece rimane la necessità, in pochi e selezionati casi.