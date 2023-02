"Basta retorica sulla natalità, il governo attui il Family act". Parla l'ex ministra Bonetti

Da ministra l'attuale deputata del Terzo polo è riuscita a far approvare la riforma che prevede oltre all'assegno unico le deleghe per la riforma dei rimborsi per l'educazione dei figli, l'incentivo al lavoro femminile e la riforma dei congedi parentali. "Il governo non riparta da zero, lo strumento per fermare la denatalità già c'è, Meloni deve solo attuarlo"

Per il governo Meloni, almeno a parole, l'argomento è in cima all'agenda di governo. Al ministero senza portafoglio si è scelto di aggiungere persino una denominazione simbolica: non solo ministero della Famiglia, ma anche “della Natalità”. “E però – ci dice Elena Bonetti, deputata di Italia viva a guida di quel dipartimento della presidenza del consiglio durante il governo Draghi – per adessoil governo non è ancora passato ai fatti: invece di pensare alla retorica devono dare al più presto attuazione al Family act, approvato con la sola astensione di FdI che pure lo aveva votato in commissione, per ora hanno solo cancellato il fondo che avevo istituito per i centri estivi”. L'”Italia è destinata a scomparire?” titolava il New York Times nella sua edizione internazionale, un lungo reportage dedicato al terribile inverno demografico del nostro paese. L'Italia ha uno dei tassi di fecondità, il numero medio di figli per donna, più bassi del mondo: 1,25, i nati sono ormai sotto i 400mila l'anno e la popolazione diminuisce di anno in anno a ritmo sempre più rapido. “Stiamo andando verso il baratro, il punto è quando e se si può tornare indietro, per invertire la tendenz aserve uno sforzo importante”, ha spiegato al Foglio alcuni giorni fa il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo.