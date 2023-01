Giorgetti pronto alla ratifica del Mes. Meloni e Tremonti recuperano il piano Draghi-Macron

Verrebbe da dire che col sovranismo di Fdi finisce sempre così: col tempo, per poter sopravvivere, non può che confutare se stesso. Solo che così di tempo se ne perde, e parecchio

Ora che la farsa sta finendo, verrebbe da dire che tout est pardonné. Che “non abbiamo altra scelta”, Giancarlo Giorgetti lo ha ribadito ai colleghi di governo dopo il colloquio col presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe. Dunque la ratifica del Mes è cosa da farsi: e il ministro leghista la porterà in Cdm, se non prima del prossimo vertice coi colleghi delle Finanze dell’Ue del 16 gennaio, subito dopo. E già oggi, nella conferenza dei capigruppo alla Camera, si discuterà la calendarizzazione del dibattito in Aula: di certo nel prossimo trimestre, forse già di qui a metà febbraio. Dunque si potrebbe considerare quella di Giulio Tremonti come un’abiura ormai scontata. Se non fosse, però, così significativa per comprendere di quali vacuità si è nutrita la propaganda sovranista sul Mes.