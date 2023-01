La crisi tra Schifani e Fratelli d'Italia si consuma sul red carpet di Cannes

La Corte dei conti ha aperto un fascicolo sulle spese dell’assessorato al Turismo siciliano, retto da FdI, che ha assegnato 3,7 milioni a una società con sede in Lussemburgo per una mostra fotografica durante il Festival. Per la stessa iniziativa, un anno fa, si era speso molto meno. E ora governatore chiede spiegazioni all'assessore