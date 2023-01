Lazio, il capo di gabinetto di Zingaretti all'Arsial. La Regione: "Nomina gratuita per chiudere il bilancio"

Andrea Napoletano è il nome scelto dal Consiglio regionale per l'agenzia regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura. Le opposizioni accusano: "È il sistema Pd, piegano le istituzioni ai loro interessi". Ma l'ente: "Scelta dovuta dopo le dimissioni di Ciarla"

La passione per le nomine non si ferma mai. Nemmeno in piena campagna elettorale, neanche con un (ex) governatore dimissionario come Nicola Zingaretti. Così, con un decreto del Presidente della regione vicario, Andrea Napoletano viene nominato nuovo commissario dell'Arsial, l'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'innovazione e dell'agricoltura. Un ruolo che sarà svolto fino alla fine di questa legislatura e per i primi tre mesi della prossima. Quello di Napoletano, tuttavia, non è un nome qualsiasi: dal novembre 2021 infatti ricopriva la carica di capo di gabinetto di Zingaretti, indicato dallo stesso presidente.



Anche per questo dall'opposizione si sono levate subito accuse contro "il sistema Pd", che "continua fino all’ultimo giorno a piegare le istituzioni ai loro interessi", come si legge in una nota di Laura Corrotti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia che ha usato parole durissime contro l'utima nomina della Pisana.

In questo caso però la vicenda è diversa. Spiegano dalla Regione con una nota: "Dopo le dimissioni del presidente Mario Ciarla, Andrea Napoletano ha acquisito l’interim della presidenza di Arsial. L’atto si è reso necessario per portare a termine tutti gli adempimenti di bilancio e per consentire alla prossima giunta di nominare i nuovi componenti del consiglio e il presidente. Si precisa infine che si tratta di un incarico a titolo gratuito".