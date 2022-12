È ora che Giorgia dica addio alla Meloni d'opposizione (vale pure su Bankitalia)

Guardatemi, vi prego. Sono sempre io. Sono sempre la stessa. Sono Giorgia, donna, madre, italiana e cristiana, e anche oggi, oggi che mi trovo a fare altro, oggi che mi trovo a guidare l’Italia, sono sempre io: sempre la stessa, sempre coerente, sempre quella di una volta. Sono sempre io. Sono la vostra Giorgia. Ciò che rimarrà della scelta comunicativa di Giorgia Meloni di mostrare sui canali social alcune pagine del proprio blocchettino di appunti è qualcosa che ha poco a che fare con i contenuti dell’agenda, agenda Meloni oh yes, ed è qualcosa che ha invece molto a che fare con un’esigenza che periodicamente attraversa i pensieri della presidente del Consiglio: ricordare, a se stessa e ai propri follower, che Giorgia Meloni è sempre la stessa. Guardatemi, vi prego, guardatemi negli occhi e non fatevi venire dubbi. Sono sempre io. Sono sempre la stessa. E vedrete che continuerò a riuscire nel miracolo di essere contemporaneamente leader dell’opposizione, opposizione al sistema, e capo del governo, che cerca di cambiare il sistema. E’ naturale che la Meloni presidente del Consiglio cerchi di convincere, prima di tutto se stessa, che la Giorgia capo dell’opposizione non sia diversa da quella che sta a Palazzo Chigi – e ogni tanto durante le conferenze stampa, quando Meloni risponde ai giornalisti come se fosse ancora capo dell’opposizione e non capo del governo, il tentativo lo si apprezza ancora meglio. Ma è altrettanto naturale, e doveroso, suggerire a Meloni di iniziare a condividere con i suoi follower alcune pagine che non possono non essere presenti nell’agenda Meloni. Pagine preziose, cruciali, nelle quali risulterà chiaro quanto, nella quotidianità dell’azione di governo, la presidente del Consiglio abbia iniziato a capire che per guidare l’Italia serve un po’ meno di propagandismo e un po’ più di pragmatismo, un po’ meno di populismo e un po’ più di europeismo, un po’ meno di protezionismo e un po’ più di realismo. Serve, in altre parole, un po’ meno Giorgia e un po’ più Meloni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE