Roberto Maroni era il leghista da cui amici e avversari non potevano prescindere

La politica come un blues, bisogna seguirne i giri. La Lega come un lungo sogno di barbari. A Pontida è sempre stato tra i più amati, un poco meno solo di Zaia, ma in Via Bellerio è stato spesso vissuto come un tecnico

Al destino credeva poco, anche meno che alle rigidità della politica, un mondo invece fluido in cui bisogna giocare col capriccio dei venti, come in barca a vela, se si vuole prima o poi arrivare alla meta. Ma ai riff della sua tastiera, ostinati come certi sogni, ci credeva eccome. E forse oggi sarebbe più contento di essere salutato come il tastierista dei suoi Distretto 51, compagni di vita, perché è dal blues che passava il sentimento delle cose. E persino quello della politica e della Padania, il sogno che non aveva mai smesso di sognare (Barbari sognanti). Destino o rhythm and blues che fosse, qualcosa ha trasformato per sempre un tranquillo e normalmente (in)soddisfatto avvocato varesino – genere di flâneur tutto particolare, più adatto alle movenze di Piero Chiara che al movimentismo popolano – in un politico vero, abile, professionale; tra i pochi leghisti sempre stimati dagli avversari, quale che fosse la fase politica o l’altezza della marea secessionista. Un barbaro, ma anche un buon vicino di casa. (Era stato di sinistra, no?). Per tutta la vita un vero leghista, ma diverso dagli altri leghisti.