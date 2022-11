Sul termovalorizzatore di Roma serve un patto urgente tra Meloni e Gualtieri

Non è pesante come il no del sindaco di Piombino al rigassificatore, con annesso ricorso al Tar, ma la posizione presa da Fabio Rampelli, pezzo grosso e di lungo corso di Fratelli d’Italia, sul termovalorizzatore romano rischia di essere una grana non da poco per Giorgia Meloni. Tanto più che Rampelli è accreditato come possibile futuro candidato alla presidenza della regione Lazio, per un centrodestra dato per favorito. Ragion per cui ci si troverebbe davanti alla singolare situazione per la quale il sindaco di Roma conta sull’appoggio, fin ora non smentito, del governo (e della Lega) mentre Fratelli d’Italia a Roma si troverebbe sulle posizioni di Giuseppe Conte. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che un guazzabuglio di questo genere, che segue quello già accaduto con il governo Draghi, potesse essere provocato dalla decisione di Gualtieri, improntata a un grande buon senso, di realizzare questo impianto. Roma e il Lazio continuano a versare in una situazione di profonda crisi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che per il momento continuano a essere spediti in giro per il mondo.

