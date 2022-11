G20, Meloni: "È stato un successo. Il missile in Polonia è colpa della Russia"

"Il G20 è stato un successo". A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che al termine dei lavori del vertice di Bali ha incontrato la stampa. La conferenza stampa è inziata in ritardo ed è terminata prima del previsto per via dell'incontro tra Meloni e il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, che la stessa premier ha annunciato all'inzio del suo discorso.

"In una situazione molto complessa c'erano gli ingrendienti perché la riunione del G20 si traducesse in un sostanziale fallimento: mi pare si possa dire che è stato un successo. Non si voleva che terminasse senza una dichiarazione finale dei leader, ma non si poteva neppure fingere di non vedere ciò che stava e sta accadendo" in Ucraina, ha detto Meloni. "Mi pare che questa riunione segni un riavvicinamento tra occidente e il resto del mondo con un accordo sul testo nel quale viene inserito un passaggio molto significativo, fondamentale di condanna dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina".

Parole molto dure sono quelle che la premier ha usato per commentare il missile che ha colpito ieri sera la cittadina polacca al confine con l'Ucraina: "L'ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell'antiaerea ucraina non cambia la sostanza: la responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa. La Russia sta distruggendo infrastrutture civili ucraine, il rischio di colpire il territorio polacco è un rischio che i russi conoscono, quindi la responsabilità di quello che è successo è russa", ha detto Meloni.

L'incontro con Biden

"C'è stato ieri un lungo e molto cordiale colloquio con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden", ha raccontato Meloni. L'intenzione, ha detto alla stamoa, è "di rivederci molto presto" perché Biden "vuole rafforzare i rapporti con l'Italia". I due hanno parlato anche del rifornimento di Gnl verso l'Europa e l'Italia: "Rimane aperta la questione dei prezzi", ha detto Meloni, "ma abbiamo trovato un'amministrazione aperta a ragionare con l'Ue per trovare una soluzione per calmierare i prezzi, atteso che i fornitori di Gnl sono aziende private".