Alzare il tetto ai contanti è un sussidio mascherato che non aumenterà i consumi

Prima ancora che di stampo economico, l'innalzamento del tetto al contante annunciato ieri da Giorgia Meloni sembrerebbe una misura che risponde a esigenze politiche. "Credere che con questa iniziativa inizino a girare i soldi e l'economia è purtroppo una bella fiaba", commenta al Foglio Mario Seminerio, economista e animatore del blog Phastidio. "Serve alle micro e piccole imprese, alle ditte individuali, ai commercianti ultramarginali che sono spesso fuori mercato, per riuscire a continuare la loro sussistenza. Di fatto questo è un ambito che ha bisogno di essere aiutato e con questo sussidio improprio, che alimenta la possibilità di fare 'nero', alla fine rimangono in vita, in un modo o nell'altro. A discapito dei conti pubblici". Parte da qui l'analisi dell'economista, che sulla misura nota alcune contraddizioni: dal riferimento fatto ieri da Meloni all'ex ministro Pier Carlo Padoan, che ha poi smentito se stesso e il suo provvedimento, fino ai dati di Bankitalia che accertano in uno studio come l'aumento del contante possa effettivamente favorire l'evasione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE