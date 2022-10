La prima giornata del Senato fa emergere vecchi fantasmi che credevamo estinti

Santanchè e Ciriani a caccia dei voti delle opposizioni. Le telefonate all'alba, poi la sorpresa nell'urna. Come si è arrivati al rodeo dei franchi sostenitori per FdI. Letta teme la manovra a tenaglia di Pd e Terzo polo. Le accuse a Franceschini e Patuanelli. Il racconto della giornata in cui le opposizioni hanno salvato la Meloni