Meloni gela l'entusiasmo dei suoi: “Sarà durissima”. E fa loro un regalo educativo: la cravatta

I neoeletti di Fratelli d’Italia escono da via di Campo Marzio, cento metri dalla Camera dei deputati, dopo aver ascoltato il saluto di Giorgia Meloni nel primo giorno di scuola. Qualche zelante ha detto loro di non parlare con i giornalisti, “non dite nemmeno come vi chiamate”. E loro, crocifissi dalle bocche cucite, privi di spiritosa scioltezza, esibiscono il cipiglio chiuso di chi ammetterebbe con difficoltà anche solo di aver mai respirato. Persino di fronte alle domande banali, tipo: “È emozionato?”. Silenzio. L’effetto è teneramente comico. Ma è l’interpretazione, sebbene tetragona, degli umori e delle parole di una leader che sa di non poter sbagliare, che si gioca tutto, e che al culmine della tensione nervosa diffida pure dei suoi.

