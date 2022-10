Lollobrigida (FdI): “Europa e presidenzialismo: ecco da dove partire senza preconcetti”

Informarsi adeguatamente per informare correttamente non è un obbligo, ma se non altro sarebbe una sana abitudine. Leggo in queste ore, astruse polemiche su affermazioni che in gran parte non ho fatto e in altra sono state volutamente travisate. La Costituzione può essere modificata? Sì, e furono i costituenti a prevederlo, conoscendo i limiti del contesto temporale nel quale ogni norma viene scritta. Chiarirono i procedimenti e sottolinearono in modo esplicito quali aspetti non potessero essere oggetto di revisione come la forma repubblicana.



Del resto sono intervenute circa 50 modifiche più o meno rilevanti le testo del 1947 e altre non hanno superato la prova referendaria. Tutti i partiti attualmente presenti in Parlamento hanno depositato proposte di legge di modifica della nostra Costituzione. Nell’ultima legislatura sono intervenute diverse modifiche del testo in materia di ambiente, insularità e sport. Alcune, anche molto rilevanti, furono approvate a maggioranza, peraltro di una manciata di voti, dal centrosinistra a pochi giorni dall’indizione dei comizi elettorali. La polemica su questo tema evidentemente rasenta il ridicolo. Tuttavia su alcuni temi richiamati in molti articoli polemici è utile fare chiarezza soprattutto per evitare che raggiungano il malcelato scopo di rappresentare un quadro distorto fuori dai nostri confini nazionali creando diffidenza rispetto al nascente governo. Un risultato che sarebbe dannoso per l’Italia tutta e figlio di un atteggiamento tipico di una certa sinistra che è pronta anche a sacrificare l’interesse nazionale a quello della propria parte.

