Serracchiani ammette la disfatta del Pd: "Ha vinto la destra. Faremo opposizione"

Riconosciamo la vittoria della destra . Siamo prima forza d’opposizione. È un giorno triste. Quando l’orologio segna 1:17 il Pd rilascia la prima dichiarazione post voto. Lo fa Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera. Il tono è dolente. Sembra che le stiano per scendere le lacrime. Si trattiene. Dice che il Pd ha una grande responsabilità . È la prima forza d’opposizione. Il Pd si aggrappa alla resistenza. Resisterà in Parlamento. Serracchiani registra il cattivo risultato della Lega che “deve essere valutato". È come se lo sciancato commenti gli acciacchi dell’orbo. Alla fine della breve dichiarazione il lamento contro la legge elettorale: “La destra è maggioranza in Parlamento ma non nel paese”. Nel Pd non hanno mai pensato di farcela. Il vento era contro. Ma nessuno avrebbe immaginato che fosse un tifone.

