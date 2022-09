L'ordine di Salvini ai suoi parlamentari: bisogna attaccare la Meloni sullo scostamento

Una giornata intera a negoziare quel che il premier non è disposto a concedere: "Non chiedetemi condoni tombali sui crediti, non se ne parla". Il M5s non rinuncia alla sua propaganda, e spinge gli altri partiti ad assecondare l'azzardo: "Non regaleremo ai grillini questo spot elettorale". Le mediazioni col Mef, poi s'intravede un'intesa. Ma sui dettagli si lavorerà tutta la notte