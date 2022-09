I moderati di centrodestra si danno ai cartoni animati. Ecco il video elettorale

Sui social sta spopolando lo spot di Coraggio Italia creato dall'autore della sigla degli Europei 2020. "E' un prodotto goliardico, ma racchiude il nostro manifesto politico: puntiamo molto ai giovani", spiegano dal partito

Nonostante l'età media della prossima tornata elettorale sarà di 54 anni (la più alta dal 1983), i partiti sembrano guardare – almeno nel metodo, più che nel merito – alle giovani generazioni, come dimostra anche il recente sbarco simultaneo di tutti i capi di partito sul social TikTok. In particolare, a farla da padrone sono i cartoni animati. Dopo la polemica sulla famiglia di Peppa Pig, il videotrailer del fumetto "Sgarbiman" (che raffigura un supereroe con una capra sul petto che cura Bologna abbattendo il rivale Casini) lanciato da Vittorio Sgarbi, ecco arrivare lo spot di Coraggio Italia (Noi Moderati), nella coalizione guidata da Giorgia Meloni.

La nostra canzone con la speranza che i sogni dei bambini si possano realizzare…tutto rappresentato in una bella invenzione di cartone animato

Il 25 settembre vota “Noi moderati” una delle 4 forze del Centrodestra!@coraggio_italia pic.twitter.com/6jBVY3a5o6 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) September 10, 2022

Il breve ma virale filmato pubblicato sui social dal sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia Luigi Brugnaro si apre intonando "voglio soltanto l'opportunità di trasformare i sogni in realtà" e mostra un ragazzo a letto intento a sognare di raggiungere un altro pianeta con un razzo. Poco dopo incontra una ragazza (entrambi indossano la maglietta di Noi Moderati) sulle note "non è impossibile farlo, sai di cosa parlo". Poi il ragazzo finisce col realizzare il suo sogno atterrando con una tuta da astronauta sul pianeta desiderato, issando una bandiera tricolore e cantando trionfalmente "partiamo dal basso ma puntiamo in alto". Infine viene raggiunto dal resto dei suoi amici per festeggiare, ballando tutti insieme con alle spalle i quattro loghi dei partiti che compongono la lista di centrodestra: "Coraggio Italia noi non ci fermiamo, noi ripartiamo, dietro ogni traguardo c'è la forza di chi ha coraggio".

"E' un prodotto goliardico, di animazione, ma racchiude il nostro manifesto politico: puntiamo molto ai giovani", spiegano da Coraggio Italia al Foglio. Eppure sui social non sono pochi a commentare il video sottolineando che si tratta di un contenuto per bambini, poco adatto a fare campagna elettorale per chiedere voti agli adulti. Dallo staff del primo cittadino del capoluogo veneto però precisano: "Ci attaccassero pure, ma la verità è che Luigi Brugnaro guarda da sempre a quel mondo e vuole sviluppare politiche concrete per le famiglie e per quelle nuove generazioni".

L'autore della canzone, ideata come "inno ufficiale" durante la presentazione del partito nel 2021, è Dj Matrix, già nella top 50 della classifica FIMI per il suo singolo che ha aperto gli Europei di calcio del 2020. Qui sotto trovate la versione estesa che abbiamo ottenuto.

Voglio soltanto l'opportunità di trasformare il sogno in realtà, non è impossibile farlo sai di cosa parlo, partiamo dal basso, ma puntiamo in alto.

Coraggio Italia noi non ci fermiamo, noi ripartiamo Coraggio Italia dietro ogni traguardo c'è la forza di chi ha coraggio:

Non bastano le parole per diventare un campione giochiamo questa partita, vinciamo qualsiasi sfida. C'è un viaggio lungo da fare, non ci dobbiamo fermare, mettiamo il primo mattone perché sia un mondo migliore

Metti da parte le paure e troverai la luce nelle giornate buie, non rimandare ancora sei parte di quel libro che scriverà la storia

Coraggio Italia noi non ci fermiamo, noi ripartiamo Coraggio Italia dietro ogni traguardo c'è la forza di chi ha coraggio:

C'è un mondo che ci chiama e chiede di salvarlo, non è solo una scelta Noi dobbiamo farlo, per tutti quei bambini che ci stanno guardando e credono in Noi

Coraggio Italia noi non ci fermiamo, noi ripartiamo Coraggio Italia dietro ogni traguardo c'è la forza di chi ha coraggio.