Meloni, Letta e Renzi alle prese col rebus del Senato. I calcoli dei leader per il prossimo governo

Dice che “bisogna stare larghi”. E forse lo dice per mobilitare le truppe, per mettere al bando ogni tentazione di rilassamento. E però nell’avvertimento di Giorgia Meloni c’è anche la preoccupazione di chi teme inciampi, convulsioni, di chi insomma sa che, per essere sicura di ottenere l’incarico da premier, vincere, senza trionfare, potrebbe non bastare. E allora lei ha fissato l’asticella: “Almeno 120 senatori”. Tanti dovrebbe prenderne il centrodestra, per evitare trappole. Ma la scommessa della leader di FdI si scontra con le previsioni, e le speranze, di Enrico Letta e Matteo Renzi.

