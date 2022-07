La normalizzazione di Meloni non passa dall'atlantismo ma dalla sua romanità

Flaiano diceva che in Italia non si potrà mai fare una rivoluzione perché ci conosciamo tutti: la destra difficilmente farà le pericolose rivoluzioni che in molti temono, conoscendo tutti, a Roma

Era il suo punto di debolezza, è diventato il suo punto di forza. Era il suo tallone d’Achille, è diventato il suo scudo difensivo. Era il suo fianco scoperto, è diventato il suo tratto protettivo. Roma, per Giorgia Meloni, ha sempre coinciso con un tratto di vulnerabilità e dunque con un elemento di debolezza. C’è il suo passato, a Roma, e con il suo passato ci sono i molti peccati da scontare della destra estremista di cui Meloni è erede. C’è il suo presente, a Roma, e Roma per Meloni significa sconfitte, delusioni, non vittorie, come quella delle elezioni del 2016, quando Meloni non riuscì ad arrivare al ballottaggio, e come quella delle elezioni del 2021, con il candidato scelto da Meloni sconfitto malamente. C’è anche altro a Roma, ovviamente, e per i suoi avversari il dialetto di Meloni è sempre stato sinonimo di rudezza, per non dire altro.