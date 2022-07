A Roma l'Ama organizza un piano per ricominciare a pulire le strade

Dopo le nuove assunzioni, Ama (ri)comincia a pulire le strade. Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato che il primo blocco di 55 nuovi assunti, degli oltre 650, è entrato in azione. Oltre al personale sono entrate in funzione 88 nuove spazzatrici. “Inauguriamo l’avvio di quello che non è un piano straordinario, ma la nuova normalità che vorremmo realizzare a Roma, con il ritorno della attività di spazzamento e lavaggio delle strade con maggiore intensità e maggiore capillarità”, ha detto Gualtieri da Piazza Mazzini, dove ha preso il via il piano di potenziamento. Il programma dovrebbe gradualmente entrare in funzione in tutta Roma entro la fine dell'anno. Ogni municipio avrà una squadra di pulizie composta da quindici persone e cinque mezzi che si occuperà dello spazzamento delle strade. La riuscita dell'operazione è tutt'altro che scontata per diversi motivi, uno solo dei quali è l'assenteismo. Stando ai dati del primo trimestre 2022, ha un tasso pari al 18 per cento.