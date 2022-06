Ecco la trattativa Fuortes-Salvini: tutto il palinsesto Rai

Se questa lista venisse modificata sarebbe la prova che la trattativa fra l’ad Rai, Carlo Fuortes, e la Lega c’è stata. Se questa lista non venisse alterata si avrà invece la quasi certezza che l’allontanamento di Mario Orfeo, ex direttore dell’Approfondimento, era dettata da passioni non controllate dall’ad. Sono passioni che hanno provocato polemiche, incertezze editoriali e industriali, che hanno agitato la televisione pubblica. Il Foglio è nelle condizioni di poter elencare i programmi di approfondimento 2022-2023, la lista che mercoledì Fuortes non ha voluto comunicare al cda. Verrà diramata il 15 giugno. Questo documento è sul tavolo di Antonio Di Bella, il neo direttore dell’Approfondimento ma già direttore del daytime, la direzione che è stata affidata a Simona Sala. Di Bella prende in consegna un palinsesto a cui si lavorava da novembre e consegna alla Sala dei programmi che, al loro esordio, sono già crollati negli ascolti.



