Aggregare i riformisti in cerca d'autore? Il passo deciso di Sala per guidare un movimento

Per il momento c’è un simbolo che corrisponde a un cerchio di colore blu con quattro parole spalmate su due righe: “L’Italia c’è”. Per il momento c’è un progetto che corrisponde all’idea di offrire uno sbocco a tutti coloro che hanno in mente un progetto tanto ambizioso quanto difficile da inquadrare: creare un campo magnetico per aggregare tutte le forze anti populiste in cerca d’autore. Per il momento c’è una rete trasversale di imprenditori pronta a investire milioni di euro per scommettere su questo percorso. Per il momento c’è tutto questo, seppure in fase embrionale, ma insieme a tutto questo, ecco la novità, c’è anche un volto che più degli altri, in privato ma non solo, ha mostrato interesse per mettersi alla testa di un soggetto nuovo, difficile da descrivere ma facile da inquadrare: un contenitore capace non di presentarsi come un nuovo centro ma capace di mettere al centro del suo programma la così detta agenda Draghi. Il volto in questione è quello del sindaco di Milano Beppe Sala, sindaco da poco rieletto alla guida della sua città, sindaco che ha già smentito di voler correre alle regionali lombarde del prossimo anno e sindaco che ha messo da parte il suo vecchio e ormai tramontato progetto dei verdi europei e sta cercando un modo ambizioso per mettersi in proprio, con uno sguardo alle elezioni del prossimo anno e con una porta aperta a tutti coloro che da qui alle politiche potrebbero cercare un modo diverso per valorizzare la propria esperienza nel draghismo.

