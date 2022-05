Cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Una biografia minima, in numeri

Oggi, 22 maggio, ricorre il centenario della nascita dello storico segretario del Partito comunista

Sullo stesso argomento: La Nato di Berlinguer, uno schiaffo a Mosca

Oggi ricorrono i cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Lo statista sassarese è stato segretario del Partito comunista italiano dal 1972 fino al 1984, anno della morte. Fu promotore dell'idea del "compromesso storico" tra le due grandi forze popolari, quella comunista e quella democristiana. Durante la sua segreteria guidò inoltre il partito verso il progressivo distacco dall'Unione Sovietica. Qualche numero su Enrico Berlinguer.

26

È l’età di Enrico Berlinguer quando, nel 1948, entra nella direzione del partito comunista. Nel 1943, a 21 anni, aderisce al partito e sei anni dopo diventa segretario generale della Fgci, la Federazione giovanile comunista.

97

I giorni che Enrico Berlinguer ha passato in carcere, dal 17 gennaio al 23 aprile del 1944. Fu arrestato a seguito della manifestazione che organizzò a Sassari con i giovani compagni comunisti per chiedere pane, pasta e zucchero. A proposito di questa esperienza, 40 anni dopo avrebbe commentato che "la galera era stata formativa".

34,4 per cento

La percentuale più alta toccata dal partito comunista italiano. Risultato raggiunto alle elezioni politiche del 1976, Berlinguer era segretario del partito da quattro anni. La Democrazia cristiana raggiunse, però, il 38,7 per cento delle preferenze, riuscendo a scongiurare il temuto sorpasso.

4

I figli che Enrico Berlinguer ha avuto con la moglie Letizia Laurenti, sposata nel 1957: Bianca, Maria, Marco e Laura. Come accadeva negli anni Settanta a molti dirigenti della sinistra, i figli di Berlinguer contestavano (da sinistra) le scelte paterne.

23

L’ora del ricovero di Berlinguer, il 7 giugno 1984, presso il complesso clinico ospedaliero di Padova. Il segretario del Pci fu colto da una grave emorragia cerebrale, un’ora prima, durante un comizio in piazza delle Erbe a Padova in vista delle elezioni europee. Berlinguer morì quattro giorni dopo.

1984

Alle elezioni europee di quell’anno il Pci, anche in ragione dell'ondata emotiva determinata dalla morte del leader qualche giorno prima, per la prima e unica volta nella storia, superò la DC, affermandosi come primo partito italiano (33,3 per cento contro 33 per cento).