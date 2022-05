Salvini apre all'allargamento della Nato. Conte tentenna. Il fronte gialloverde in subbuglio

Lorenzo Fontana mostra il piglio di chi non vuole neppure ammetterli, i tentennamenti. “Certo che voteremo sì”, dice il vicesegretario della Lega, responsabile Esteri del partito. E la fermezza sorprende, certo. Come pure colpisce, ma qui forse solo per la prontezza di riflessi, che mentre si va accendendo il dibattito sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, Luigi Di Maio faccia sapere che sta decollando alla volta del castello di Weissenhaus, nord della Germania, per partecipare, manco a dirlo, a un vertice dell’Alleanza atlantica. E però a volte anche l’ansia di sopprimere la polemica denuncia un certo timore che questa deflagri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE