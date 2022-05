“Elettori di Zaia, ve la diamo noi l'autonomia”. Anche Letta sfida la Lega nel Nordest

Non bastavano FdI e Fedriga. Il Carroccio sotto scacco risveglia perfino l’opposizione dem: “Padova è un modello per l’Italia”, dice il segretario. Che poi fa infuriare i leghisti, pungendoli sul tema a loro più caro

Dicono che la vecchia Liga sia saltata dalla sedia. “Va ben tutto, ma farci dare lezioni di federalismo dal Pd…”. Eppure la cannonata arriva da Enrico Letta in persona: “Daremo noi l’autonomia al Veneto che ha votato Zaia”. Bam. E notare bene: Salvini non lo nomina neppure. Perché un po’ tutti, nel Nordest, sentono che al leader del Carroccio sta mancando la terra sotto i piedi. Dall’interno gliela rosicchiano i meloniani, che un pezzo alla volta accolgono militanti e amministratori scettici. E in Friuli niente meno che il governatore Fedriga, pronto a lanciare la sua lista civica per le prossime regionali. Così perfino il mansueto centrosinistra locale non può esimersi dal tiro al bersaglio. “Il ‘Prima l’Italia’ dei salviniani è il contrario di un federalismo moderno. E il tempo di Zaia è finito”, spara il segretario dem. E quel 77-15 delle ultime regionali, chi se lo ricorda più.