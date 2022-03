Golden power e 5G: così Draghi rafforza lo scudo anticinese

Modificata la norma sulla rete ultraveloce: servirà un piano annuale per gli operatori di mercato. Si rafforza anche la disciplina dei poteri speciali contro scalate ostili (anche europee) nei settori strategici. Dalle strambate gialloverdi sulla Via della seta fino alle conseguenze diplomatiche della guerra di Putin. Il premier alla ricerca di una nuova intesa con gli Usa

La riforma era pronta da settembre. E anzi, per certi versi, l’inizio della storia risale fino al pasticcio che ha reso necessario poi prendere le contromisure: nella firma, cioè, della Via della seta. E’ così che la legislatura più pazza del mondo pone rimedio alle premesse sgangherate, nega se stessa e le sue follie diplomatiche. Perché era proprio mentre ci si mostrava al mondo come il ventre molle dell’Europa nei confronti della Cina che Giancarlo Giorgetti, allora sottosegretario alla Presidenza nel Conte I, provava come poteva a metterci una toppa con l’ambasciata americana. Di lì, la riforma della disciplina del 5G e quella del golden power sono passate per le mani di Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi, e quindi per quelle di Roberto Garofoli. E ora, mentre la guerra di Putin impone di ristabilire le regole del gioco geopolitico, diventano finalmente realtà.