“Vi spiego perché Conte ha un problema di soldi”. Parla Enrica Sabatini, lady Rousseau

Sono sempre meno i grillini eletti in regola con le "restituzioni" al Movimento. "Tutti i ministri e i vicepresidenti di Conte, a eccezione di Ricciardi e Todde non eletta, risultano inadempienti. La guida di Crimi è stata letale. Durante il suo mandato si sono compiuti molti abusi di potere”, dice la compagna di Casaleggio, che al M5s h dedicato un libro e anni di militanza

“Il 12 marzo ci aspettiamo una valanga di ricorsi, saremo punto e a capo”, parla così al Foglio Enrica Sabatini, in libreria con “Lady Rousseau” (Piemme) che al M5S ha dedicato anni di militanza e professione, al fianco di Davide Casaleggio, oggi padre dei suoi due gemelli. “Beppe Grillo è stato chiaro: quella procedura è illegittima. È in palese violazione dello statuto, come ha sancito anche il Tribunale di Napoli”. Intanto Giuseppe Conte, Vito Crimi e Paola Taverna hanno indetto una nuova votazione il 10 e 11 marzo, via Skyvote. Rousseau è fuori.