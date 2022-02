Dalla Rai alla Belloni: il talento andreottiano di Di Maio fa impazzire Conte

“Lavora per il M5s quando c’è il sole, e poi di notte disfa e lavora per sé”, dicono di lui. Gianni Letta lo ribattezzò “il nuovo Andreotti”. Il ministro degli Esteri ha imparato l'arte del doppio gioco, veleno e pugnale. E per questo l'ex premier lo accusa ora di sgarbi e tradimenti, di cui ora vuole vendicarsi