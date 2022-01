Toninelli e Grillo hanno un problema con gli amici. E con la doppia morale

Da spavaldi che erano, i grillini d'un tratto si sono fatti più realisti del re. E da quando è emersa l'indagine che vede coinvolto Beppe Grillo con l'accusa di traffico di inflenze illecite sono tutto un profluvio di distinguo: il caso è diverso, saprà dimostrare la propria estraneità. Tenui variazioni sul tema. Se è vero, per esempio, che ieri uno dei pochi commenti sulla faccenda è stato quello del deputato Francesco Silvestri, secondo cui le accuse al fondatore del M5s "sono una questione molto differenze. Grillo non è un decisore pubblico, non c'entra con la nostra legge". E che questa mattina lo stesso ex premier Giuseppe Conte abbia detto di essere "fiducioso che le indagini dimostreranno la piena legittimità del suo operato".

