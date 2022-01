Chi controlla i bambini in Dad? S'è persa la norma sul congedo parentale per Covid

Da lunedì riapriranno le scuole. Niente rinvii, nonostante le richieste pressanti delle regioni (e le fughe in avanti à la De Luca) per la situazione epidemiologica in continuo peggioramento. La didattica riprenderà con le nuove regole stabilite dal decreto approvato lo scorso 5 gennaio. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, va però sottolineata una mancanza fondamentale: non è più previsto il congedo parentale per Covid. La misura, che era stata prolungata dal decreto fiscale fino al 31 dicembre 2021, riconosceva al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera o oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; dell’infezione da Sars-CoV-2 del figlio; della quarantena del figlio disposta dalla Asl dopo contatto. Il congedo poteva essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile; in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

