Il Cav. manda un segnale a Draghi: "Per il centrodestra il candidato c'est moi"

Si è già comprato un pezzo di parco dietro la villa. Lo ha mostrato ai suoi ospiti come si fa spalancando col braccio la visuale di una piccola meraviglia, lasciando prefigurare come sarà quando i lavori saranno terminati: le piante da sistemare, i giochi d’acqua che, soprintendenze permettendo, potrebbero essere aggiunti. Poi ha accompagnato l’allegra brigata tra i corridoi del piano nobile della casa, ha spiegato la ristrutturazione in corso: via i ninnoli e la paccottiglia che tanto piaceva al maestro Zeffirelli, ed ecco la carta da parati dorata, “come quella di Palazzo Chigi”. Istrionico, affabile, una parola buona per tutti. Se insomma i leader del centrodestra – Giorgia Meloni e Matteo Salvini su tutti – attendevano da lui una risposta a Mario Draghi, il Cav. non ha deluso: “Altro che ritirarsi”, spiegherà poche ore dopo Lorenzo Cesa. “Candidato? Candidatissimo”, ha assicurato il segretario dell’Udc. “E’ in forma strepitosa”, conferma Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia. E non è un caso che ci abbia tenuto proprio lui, Silvio Berlusconi, padrone di casa che oggi ha spalancato di nuovo i cancelli della sua Villa Grande ai maggiorenti del centrodestra, a certificare che “sì, evidentemente abbiamo parlato anche della mia candidatura al Colle”.

