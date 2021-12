Roma, l'assessore ai rifiuti Alfonsi chiede di "non incartare i regali di Natale"

Alla vigilia delle feste arriva l'appello strampalato della componente della giunta Gualtieri. Tutto per cercare di rispettare la promessa di una capitale "più pulita di come l'abbiamo trovata"

"Cari romani, non incartate i regali di Natale". L'appello, secondo quanto riporta Il Messaggero, è dell'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi in vista della feste. E cade adesso, quando mancano sempre meno giorni alla promessa del sindaco Roberto Gualtieri. Che prima ha detto: "Roma sarà pulita entro Natale". E poi, dopo qualche settimana, si è corretto: "La città sarà più pulita di come l'abbiamo trovata". E dunque meno sporca. E allora ecco Alfonsi con un appello di civiltà, dice lei. Gli imballaggi dei pacchi inquinano e sono ingombranti, sostiene l'assessora del Pd, e dunque tocca farne a meno. Da qui l'appello strampalato di chi non riesce a pulire le strade pubbliche e allora entra nelle case dei romani.