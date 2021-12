Casini, Amato, Severino: le agende segrete dei quirinabili sempre in movimento

E’ l’eterno “mi si nota di più se”, ma vista Colle. Agende fitte, eventi a porte chiuse, inviti rifiutati, scelte strategiche. A un mese e dieci giorni dal voto per il capo dello stato, il piccolo esercito dei quirinabili è in movimento. Nomi e cognomi sul palcoscenico, suggestioni che si rincorrono per arrivare chissà dove. La prima scelta per il Colle è Mario Draghi. Se salta l’opzione del premier e il presidente Sergio Mattarella conferma il no (ieri il pubblico della Scala gli ha chiesto il bis) si apre un’altra partita. Che riguarda molti protagonisti. Dov’è, per esempio, Giuliano Amato? Il futuro presidente della Corte Costituzionale fa parte di diritto della rosa dei quirinabili. In questo periodo sta centellinando le presenze agli eventi in cui si richiede la sua presenza. Ha dato forfait a un convegno su “Etica e finanza pubblica” a Bologna a fine novembre e per il mese di dicembre ha detto di sì a una serie selezionatissima, e riservata, di inviti. Il suo allievo, il costituzionalista Francesco Clementi lo ha coinvolto a una tavola rotonda con i massimi livelli dell’economia e della finanzia: ma l’incontro, a ridosso di Natale, si svolgerà a porte chiuse. Che diventeranno invece aperte solo il 22 dicembre, quando Amato interverrà alla presentazione del libro del giornalista Mario De Pizzo, “L’America per noi”. L’appuntamento è al Centro studi americani: sono attesi, fra gli altri, Mariangela Zappia, ambasciatrice negli Stati Uniti, e Giampiero Massolo. Relazioni: America, ma anche Chiesa. L’attuale vicepresidente della Consulta è atteso a partire da domani all’Istituto patristico augustinianum e all’Università Lumsa al 70° convegno nazionale promosso dall’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci). Per venerdì sarà in programma un’udienza papale.

