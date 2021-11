Conte chiede il 2 per mille, ma nasconde il “partito”

Giuseppe Conte ha indetto una votazione tra gli iscritti del M5s, partita ieri e che si concluderà oggi, per chiedere l’approvazione della sua proposta di “accesso al 2 per mille”, ovvero al finanziamento pubblico. Si tratta, insomma, di infrangere uno dei tabù fondativi e distintivi del “movimento”, ma non c’è da attendersi alcuna sorpresa sul risultato. Come per ogni consultazione nella cosiddetta “democrazia diretta”, i militanti vengono convocati per ratificare una decisione già presa altrove dal vertice e sottoposta in tempi stretti alla base, senza alcun dibattito o approfondimento. L’esito non è in discussione. Ciò che è più interessante e rivelatore, come nelle altre votazioni grilline, è la formulazione del quesito.

