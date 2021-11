I coronaparty di oggi seguono il format di Paola Taverna

L'ultimo piano perverso dei no vax, ammalarsi per ottenere il green pass, pianta le radici nel pensiero della vicepresidente del Senato. Che da piccola andava dal cugino col morbillo per la stessa ragione, e da grande dice che "il vaccino può causare l'autismo"

È la moda no vax dell'autunno 2021: appuntamento di gruppo, festa garantita, mi raccomando non dimenticare a casa l'amico positivo. Altrimenti chi si ammala, chi potrà ottenere il green pass eludendo big pharma? Niente di nuovo. I coronaparty esistono da ben prima del Covid, e a Paola Taverna spetta la palma della pioniera: "Ma i bambini non vaccinati son portatori de che? Portatori de che?", diceva la parlamentare del M5s, già allora vicepresidente del Senato, nel febbraio 2018. "Io quand'ero piccola facevamo la processione. Tutti a casa del cugino di turno con la malattia esantematica, così ce la levavamo dalle palle in un colpo solo".