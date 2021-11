In tremila senza mascherina alla manifestazione no green pass di Roma

Erano attese circa mille persone oggi a Roma, all'ennesima manifestazione no green pass degli ultimi mesi. Invece secondo la questura sarebbero in tremila i manifestanti riuniti al Circo Massimo, nuovo luogo di raduno dopo che il Viminale ha interdetto alcune zone delle città per evitare di bloccare le vie commerciali e il traffico. La maggior parte rigorosamente senza mascherine.

Tra loro anche i gilet arancioni con l'ex generale Antonio Pappalardo e altri volti noti nella galassia complottista che si oppone alla certificazione verde. Dal palco ha salutato la piazza Mariano Amici, medico no vax sospeso dall'ordine, che ai manifestanti racconta la sua versione della pandemia: "Ci hanno fatto credere che questa malattia chiamata Covid fosse come la peste, ma non è vero", ha detto raccogliendo applausi. "Al governo non interessa la salute dei cittadini, ma gli interessa far vedere che ci sono i morti per governare in maniera dittatoriale". E contro il governo si concentra parte dei contenuti esposti sul palco. "Stasera nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime", ha detto Pappalardo.

Nella piazza spiccano bandiere e palloncini tricolori, ma anche qualche striscione pro Trump. C'è anche chi è venuto con uno stendardo che raffigura la Madonna che accarezza un neonato che dorme sul mondo: "L'ho portata per proteggere tutti", dice il manifestante. "Giocate con i numeri e con la paura per coprire la vostra dittatura" e "No resilienza, si' resistenza" si legge su alcuni striscioni. "La gente come noi non molla mai" e "No green pass", gli slogan.

Intanto, continua a crescere la curva epidemica: il bollettino di oggi segna 11.555 nuovi casi, con un tasso di positività pari al 2 per cento, 50 ingressi in più in terapia intensiva e 49 decessi. La prossima settimana governo e regioni si incontreranno per discutere nuove misure per contenere i contagi. Allo studio l'idea di un super green pass con una validità più breve e differenziato per chi ha il vaccino e chi no.