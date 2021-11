"Mai più M5s in Rai". Ma per il vice di Conte c'è la deroga al diktat dell'ex premier

Oggi Mario Turco, vicepresidente del Movimento, ha parlato al Tg2. In barba al divieto annunciato ieri da Conte. La risposta: "Dichiarazione vecchia"

Una specie di record. Il divieto annunciato da Giuseppe Conte, che ieri ha detto che il M5s non sarebbe più andato sulle reti Rai, è durato pochissimo. Meno di 24 ore. Se è vero che il deputato Mario Turco oggi ha parlato al Tg2. Un'intervista raccolta per l'edizione dell'ora di pranzo. E subito segnalata su Twitter dal deputato di Italia viva Roberto Giachetti. "E' una dichiarazione vecchia, andata in onda nell'edizione serale del 14 novembre", è stata la risposta del gruppo dei senatori del M5s.

Vorrei esprimere tutta la mia solidarietà al senatore Turco che certamente sarà subito deferito ai probiviri e poi espulso per aver smentito neanche 24 ore dopo il diktat della guida suprema dei 5 stelle. pic.twitter.com/ENSxSfp5rl — Roberto Giachetti (@bobogiac) November 18, 2021

Proprio quest'oggi, tra l'altro, Conte ha annunciato che andrà in televisione, a PiazzaPulita su La7, per spiegare la scelta presa ieri. Evidentemente anche per cercare di frenare sul nascere la fuga dei suoi. Che non sembrano aver accolto alla perfezione le sue prescrizioni. E che in ogni caso, non sembrano avere uguale valenza per tutti. Di certo, al di là di quando è stata registrata l'intervista, come ha dimostrato il caso di Turco, non per i vice di Conte.