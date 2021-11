"Vi spiego il senso del possibile ingresso del M5s tra i socialisti europei". Parla Benifei

Tutto sta, dunque, “a invertire il rapporto di causa ed effetto”. Uno si aspetterebbe insomma che l’ingresso in una famiglia europea arrivi a segnare l’approdo finale di un grande cambiamento politico, dibattiti e convegni e mozioni, e invece tocca un po’ ribaltare la prospettiva. “Perché l’adesione del M5s al gruppo dei socialisti di S&D al Parlamento europeo avrebbe anzitutto, qualora il negoziato in corso andasse davvero a buon fine, una spiegazione pragmatica, direi anche tattica e non solo inevitabilmente politica”, dice Brando Benifei, capo delegazione del Pd a Bruxelles. “Da ormai oltre un anno votano come noi su qualsiasi materia, e allargare la componente italiana, che a quel punto diventerebbe la più numerosa all’interno del gruppo, sarebbe indubbiamente un vantaggio. D’altro canto, in S&D convivono attualmente i socialdemocratici danesi che chiedono di finanziare i muri sui confini e noi del Pd che con gli spagnoli siamo i più contrari a questa ipotesi. Convive l’Spd tedesca, favorevole a un approccio dialogante con Pechino, e un anticinese convinto come Raphaël Glucksmann. Per non dire poi che anche nel Ppe la Cdu ha tenuto Orban con sé, fino all’altroieri”. Ma una valore politico pure ce l’avrà, una simile scelta. “Se ce l’avrà, dipenderà in misura significativa da quello che succede in Italia. E io mi auguro che così sia, perché ciò varrebbe a smentire una certa lettura che dell’intesa tra Pd e M5s è stata offerta, nel recente passato”.

