Lo sbarco di “Ciccio Puzzer” a Roma. Tra Flaiano e pizza con la mortadella

“Bello, ciccio mio. Ho preso un giorno di ferie solo per venire qui a darti un bacio”. Segue lo smack. Altro che mascherina. Questa è l’esaltazione del droplet libero e selvaggio. Le signore se lo sbaciucchiano (“è pure caruccio!”), gli uomini lo arpionano (“famose un selfie!”), le telecamere lo inseguono. Stefano Puzzer da Trieste è arrivato in città. Giubba fluo da camallo, espressione un po’ così, stanca e masticata, da uomo di porto che non rifiuta mai il bicchiere della staffa. “T’ho portato la pizza con la mortazza: è una specialità di Roma”, insiste l’ammiratrice che insieme al bacio ha pure la merenda (si chiama Chiara, è una dipendente comunale dell’ufficio turismo, oggi è in ferie e col “piffero che me vaccino: finché avrò i soldi mi pago il tampone”).

