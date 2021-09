Locatelli (Lega): "Senza uno stipendio adeguato difficile attrarre candidati di livello nelle città"

A Chiuduno, in provincia di Bergamo, c’è un sindaco leghista che sulla svalutazione dei sindaci dice cose di buonsenso, da sottoscrivere. “Oramai cercare candidati, sia nei piccoli centri che nelle grandi città, è diventata una caccia al tesoro”. Si chiama Stefano Locatelli. E’ vicepresidente dell’Anci. E da responsabile enti locali della Lega ha chiesto che si prendesse la questione sul serio. “La nostra proposta di legge per alzare gli stipendi dei sindaci ha anche l’obiettivo di restituire dignità a un ruolo istituzionale che negli ultimi anni ha visto crescere in modo inversamente proporzionale responsabilità e guadagni. Il risultato è che chi ha dimostrato di avere capacità, di essere brillante, difficilmente sceglie di mettersi a disposizione delle proprie comunità”. Per i partiti che traggono più beneficio dall’interlocuzione con la società civile, il mondo dell’impresa, il danno è ancor più rilevante. “Guardate le difficoltà che abbiamo incontrato noi del centrodestra a Milano, a Roma, a Bologna. Per quale motivo il sindaco di realtà così complesse non deve avere la stessa retribuzione di un parlamentare? Capisco che con l’attività politica non ci si possa arricchire. Ma non è accettabile che ci si debba rimettere di tasca propria, guadagnando meno di chi ha diritto al reddito di cittadinanza”, ragiona Locatelli col Foglio. “Anche perché così si spalanca la strada a due alternative: fa politica o chi se lo può permettere o chi ha interessi di altra natura”.

