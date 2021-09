Ricci: “Alzare lo stipendio ai sindaci? D'accordo con la Lega”

“La proposta di legge della Lega sulla retribuzione dei sindaci va nella giusta direzione. La accogliamo con favore e rilanciamo: abbiamo il dovere di trovare un compromesso già da questa legislatura”. Matteo Ricci guida il comune di Pesaro e la rete dei sindaci del Pd. Ha letto anche lui del disegno di legge – primo firmatario Matteo Salvini – per aumentare lo stipendio ai primi cittadini, legando la retribuzione a quanto guadagnano gli alti magistrati in servizio presso le sezioni della Corte di Cassazione. Un meccanismo simile a quanto prescritto da un altro disegno di legge, questo del Pd, che mira a interrompere la morìa di energie e intelligenze che si mettono al servizio della politica. E che per i comuni più piccoli prevede di non scendere sotto a una certa soglia di dignità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE