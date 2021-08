Di Maio nella Baia di Punta Prosciutto (con vista sull'Afghanistan)

La caduta di Kabul dall’osservatorio inedito della spiaggia di Punta prosciutto, a Porto Cesareo in Puglia, addentando una puccia: è il giorno di Ferragosto, i talebani stanno prendendo possesso della capitale afgana e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, come riportano le agenzie, “sta seguendo le operazioni in contatto con l'Unita' di crisi della Farnesina e con la nostra ambasciata”. Nello stesso frangente in cui compare nei notiziari il take dell’Agi, una foto lo immortala in spiaggia, nello stabilimento Togo Bay della località balneare salentina: partecipa ad un capannello sul bagnasciuga con l’ex ministro dem Francesco Boccia e il governatore della Puglia Michele Emiliano, mentre un po’ distanti ci sono le rispettive compagne Virginia Saba e Nunzia De Girolamo. Gli stessi poi consumano un pranzo frugale: Emiliano, da sempre a dieta, si “fustiga” con una insalatina, mentre Di Maio sceglie il cult del Togo Bay, il panino con il polpo…

