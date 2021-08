L'Afghanistan brucia e Di Maio si fa il bagno

x 1 di 5

"Alla Farnesina stiamo monitorando la situazione 24 ore al giorno, in stretta sinergia con la nostra ambasciata a Kabul, con i ministeri della Difesa e dell’Interno e con la nostra intelligence. La priorità è mettere in sicurezza i nostri connazionali": sabato al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che l'attenzione della Farnesina sull'Afghanistan è massima. E tuttavia la presa di Kabul da parte dei talebani sembra non avere interferito con i programmi vacanzieri del ministro: mentre l'Afghanistan e tutta la comunità internazionale affrontano il day after della resa del presidente Ashraf Ghani, Di Maio è in Salento insieme alla compagna, Virginia Saba. Le foto sui social non sono del ministro, che non ha ancora postato neppure una dichiarazione su quanto sta accadendo, ma di chi lo ha incontrato negli stabilimenti balneari a Porto Cesareo. La sua bacheca è ferma al 14 agosto, all'intervista pubblicata dal Corriere. D'altronde Ferragosto è pur sempre Ferragosto.