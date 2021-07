C'era una volta il ddl Zan, semi-scomparso dalle cronache

Non fosse stato per l’apparizione (ieri) del gruppo comico “The Jackal” al festival di Giffoni, e per la loro frase riferita al ddl Zan– “ognuno va tutelato, sentitevi sempre liberi di essere come siete” - il ddl medesimo, pietra della discordia per mesi, potrebbe suscitare in questi giorni il seguente interrogativo: “Ma come, è stato già dimenticato?”. Perché, in effetti, a neanche tre settimane dall’acme della polemica, il disegno di legge si è come nascosto, per non dire inabissato, sommerso certo da altre discussioni (giustizia, vaccini, green pass), ma neanche più sbandierato da chi prima, da una parte e dall’altra, si era lanciato nell’agone a favore o contro. E insomma, se non è un “c’era una volta il ddl Zan” poco ci manca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE