Un altro Uggetti. L'ex sindaco di Ischia parla della sua assoluzione

“Sono stati anni di sofferenza, per me e per la mia famiglia. Sono stato vittima di un accanimento giudiziario e mediatico ingiustificato. All’epoca la notizia dell’indagine finì in televisione e sulle prime pagine dei giornali. Ora che la giustizia ha ristabilito la verità non ne parla nessuno”, dichiara al Foglio Giosi Ferrandino, ex sindaco di Ischia, oggi europarlamentare del Pd, assolto definitivamente nei giorni scorsi nel processo Cpl Concordia, relativo agli appalti per la metanizzazione dell’isola di Ischia.

