Anche gli elettori di Salvini e Meloni favorevoli al "green pass alla francese"

Nonostante ciò che dicono i leader dei due partiti, quasi il 60 per cento dei sostenitori di Lega e Fratelli d'Italia è d'accordo con il certificato sanitario obbligatorio, modello Macron. Anche più alto il gradimento nel centrosinistra

Il green pass piace anche agli elettori di centrodestra. Nonostante le indicazioni e i posizionamenti dei loro leader, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che in questi giorni si sono espressi in maniera nettamente contraria alla proposta di Macron sul green pass - in base al quale bisognerà esibire una certificazione di avvenuta vaccinazione, tampone o immunizzazione per entrare in bar e ristoranti e salire sui mezzi di trasporto - la maggioranza degli elettori di Lega e Fratelli d'Italia vorrebbe che anche in Italia venisse adottato una certificazione obbligatoria, sul modello francese.



Nello specifico, come rivela un sondaggio condotto da Euromedia Research per la Stampa, il 58,7 per cento tra i leghisti e il 59,7 per cento dei sostenitori di Meloni si dice favorevole ad estendere gli usi della certificazione verde e accoglierebbe positivamente un stretta sugli ingressi in bar e ristoranti, cinema, alberghi e sui mezzi di trasporto. Il dato sale fino all'81,7 per cento nel caso degli elettori di Forza Italia.



Salvini: "Green pass per un cappuccino? Non scherziamo"

Sul fronte di centrosinistra, oltre 9 elettori su 10 sono d'accordo con la misura di Macron tra i simpatizzanti di Pd e Mdp-Sinistra italiana.

Meno propensi i grillini: in questo caso il gradimento si ferma al 67,7 per cento.

Tuttavia, in linea generale, racconta ancora la rilevazione pubblicata dal giornale torinese, il 53,2 per cento degli italiani afferma di essere pronta a rinunciare alle uscite e a frequentare quei locali dove verrebbe richiesto il pass sanitario. L'11,2 per cento dichiara invece che si adeguerà facendo all'occorrenza i tamponi, mentre un altro 10,1 per cento si vaccinerebbe per non avere limitazioni.