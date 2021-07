Sul ddl Zan (da oggi in Senato) c'è chi teme una nuova caccia ai responsabili

Il giorno è oggi, ma anche no. Perché il ddl Zan arriva in Senato alle 16 e 30, ma i tempi potrebbero essere lunghi, e c’è chi teme che allungamento sia sinonimo di affossamento. Fatto sta che, come in altri tempi (vedi tempestosa fine del governo Conte 2, ma con speranza di un Conte 3), sommessamente ma non troppo si cominciano a fare i conti. “Ti ricordi i responsabili?”, è il ritornello non del tutto scherzoso che corre nel centrosinistra. E come dimenticarli, quei giorni di gennaio in cui i voti salvifici per l’ex premier parevano essere prima dieci, poi dodici, poi chissà. Intanto ci si arrovellava, scandagliando la volontà esplicita e implicita degli “ex” di questo e quel partito, per non dire degli eletti all’estero e del senatore Lello Ciampolillo, ex M5s poi nel Misto, l’uomo che votò la fiducia a Conte last minute, dopo essere stato riammesso al voto con l’aiuto della moviola (e ora che Ciampolillo ha fatto capire di essere a favore del ddl Zan c’è chi spera che la storia si ripeta). Non importa se il segretario pd Enrico Letta, qualche giorno fa, si sia mostrato fiducioso via Twitter ( “calendarizzato il #DdlZan. Quindi vuol dire che #iVotiCiSono”, aveva scritto).

