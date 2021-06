La Privacy approva il “green pass”, ma complica la vita a Draghi

Le reazioni, grosso modo unanimi, sono state di delusione, se non di sconforto. Ed evidentemente l’apparente positività del parere non è bastata a nascondere, agli occhi allenati dei funzionari dei ministeri coinvolti, le tante, tantissime prescrizioni che il Garante per la privacy pone all’esecutivo, nel documento che pure formalmente dà il via libera al “green pass”. Insomma il pericolo peggiore, lo spauracchio della bocciatura che avrebbe aperto un conflitto istituzionale di non poco conto è stato scampato, ma chi lavora al dossier, a Palazzo Chigi e non solo, mostra un certo pessimismo: perché il pass vaccinale era uno strumento pensato per accelerare, e invece la sua attuazione, ora, rischia di impantanarsi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni