Così l'ostruzionismo del Garante per la privacy preoccupa il governo sul Recovery

Che la collaborazione sarebbe stata complicata, Vittorio Colao lo ha capito subito dopo il suo insediamento. Quando, in una delle riunioni preliminari coi vertici del Garante per la privacy, si sentì dire una cosa del tipo: “Noi puntiamo a diventare l’ente certificatore di tutti gli algoritmi digitali”. E fosse stato solo per la pretenziosità della frase, il ministro e i suoi collaboratori l’avrebbero lasciata cadere là. Se non fosse che invece, negli scambi di pareri e di valutazioni che accompagnano i lavori preliminari sul Pnrr del dipartimento della Transizione digitale, il Garante sta mostrando una bellicosità e un’ostilità tali, rispetto alle proposte che arrivano dal governo, che quella frase ora nelle orecchie del ministro risuona con un’eco più sinistra, che sa quasi di minaccia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni